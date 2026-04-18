GAC Aion hat in China die Batterietausch-Variante seiner E-Limousine Aion RT auf den Markt gebracht. Der Aion RT Super ist dabei mit der "Chocolate-Swap"-Technologie von CATL ausgestattet und in Kombination mit dem zugehörigen Batterie-Mietpreismodell für umgerechnet gut 11.000 Euro zu haben. Die E-Limousine Aion RT vermarktet GAC Aion auf seinem Heimmarkt in China seit September 2024. Nun erhält das Modell eine neue Version, die über einen wechselbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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