Immer schnelleres Laden an der Autobahn, mehr Ladeparks in den Städten, dazu neue Partnerschaften und stetige Weiterentwicklungen bei der Technologie - die Lade-Branche steht nicht still. Doch wie trifft ein Unternehmen in so einem dynamischen Umfeld Entscheidungen? Wir haben mit Meta Kessler, Strategie-Chefin bei Ionity, über solche Entscheidungen und die Pläne des Schnellladeanbieters gesprochen. Ionity gehört zu den bekanntesten Schnellladeanbietern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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