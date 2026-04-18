© Foto: adobe.stock.comGold geht mit einem Paukenschlag ins Wochenende. Der Wochenschluss oberhalb von 4.800 US-Dollar stößt die Tür zur Goldrallye 2026 weit auf. Erfahren Sie, welche Gründe jetzt für ein Comeback des Edelmetalls sprechen. Aktuelle Goldpreisentwicklung - Momentum ist zurück Der Goldpreis übersprang am Freitag als Reaktion auf die temporäre Öffnung der Straße von Hormus durch den Iran die Marke von 4.800 US-Dollar. Dieser Preisbereich ist von zentraler Bedeutung. Das wieder aufgeflammte Momentum nährt nun die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 5.000 US-Dollar. Doch nicht nur Gold sieht spektakulär aus. Der Silberpreis hat die 80 US-Dollar überwunden. Das frische Kaufsignal, …Den vollständigen Artikel lesen
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