KI kann Code zwar schneller generieren, weil dieser aber häufiger überarbeitet werden muss, steigen die tatsächlichen Kosten an. Analysen zufolge werden nur 30 Prozent ohne Änderungen übernommen - oft sogar weniger. Tech-Unternehmen feiern ihren hohen Tokenverbrauch als Zeichen wachsender Produktivität. Der tatsächliche Nutzen fällt Analysen zufolge aber deutlich bescheidener aus. Wie Techcrunch berichtet, kann KI zwar in kurzer Zeit viel Code generieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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