© Foto: DALL-EDie Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten ist jäh verflogen. Der Iran macht die Öffnung der Straße von Hormus rückgängig und plötzlich steht wieder eines der wichtigsten Nadelöhre der Weltwirtschaft im Fokus.Die Lage im Nahen Osten ist erneut gekippt mit potenziell weitreichenden Folgen für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte. Nur einen Tag nach der angekündigten Öffnung hat der Iran die strategisch entscheidende Straße von Hormus wieder für den internationalen Schiffsverkehr gesperrt. Nach Angaben iranischer Staatsmedien begründet Teheran den Schritt mit der fortgesetzten Seeblockade durch die USA. Diese verhindere weiterhin, dass Schiffe iranische Häfen anlaufen oder verlassen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE