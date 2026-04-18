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Die Bitcoin Prognose hat sich am 17. April in den vollen Ausbruchsmodus geschaltet. BTC durchbrach die 75.000-Dollar-Marke, nachdem Präsident Trump signalisiert hatte, dass ein dauerhaftes Friedensabkommen mit dem Iran noch am Wochenende stehen könnte, berichtete TheStreet. Bitcoin erreichte 77.185 Dollar, ein Plus von 4,7 Prozent in 24 Stunden, während Strategy (MSTR) um 13 Prozent zulegte und Michael Saylors Treasury von 780.897 BTC frische Gewinne verbuchte. WTI-Rohöl brach um 11,9 Prozent ein, der Markt schaltete über Nacht auf Risk-on, und Forbes beziffert den bullischen Fall auf 189.000 Dollar.

Bitcoin bei 77.185 Dollar und Chainlink bei 9,61 Dollar sind Large Caps, deren Bewertung die Vervielfachungen nicht mehr hergibt, die frühe Käufer in jedem Zyklus suchen. Pepeto befindet sich im Presale bei 0,0000001865 Dollar mit 9,16 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital, einer funktionierenden Exchange und einem Binance-Listing, das Woche für Woche näher rückt. Presale-Projekte mit dieser Art von Infrastruktur haben in früheren Zyklen beim Listing die stärksten Kurssprünge erzielt.

Bitcoin Prognose: Trump-Friedenssignal treibt BTC auf $77.185 und Strategy lädt nach

Trump erklärte Reportern im Weißen Haus, dass ein Abkommen mit dem Iran wahrscheinlich sei und die Gespräche auf ein dauerhaftes Friedensabkommen zusteuerten, berichtete TheStreet am 17. April. Bitcoin räumte im selben Handelstag die 77.000-Dollar-Marke, als die Straße von Hormus wieder öffnete und WTI-Rohöl um 11,9 Prozent einbrach. Der S&P 500 und der Nasdaq legten jeweils 1,7 Prozent zu.

Strategy (MSTR) stieg um 13 Prozent auf 168,28 Dollar, während der BTC-Bestand von 780.897 Coins mit einem Marktwert von 60,8 Milliarden Dollar frische Gewinne verbuchte. TD Cowen bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 385 Dollar nach Strategys Milliardenkauf im April, und Texas Capital setzte ein Kursziel von 200 Dollar.

Bitcoin handelt bei 77.185 Dollar laut CoinMarketCap, der Unterstützungsbereich liegt bei 74.000 Dollar und der Widerstand bei 82.000 Dollar. Ein Anstieg auf 189.000 Dollar entspricht 142 Prozent über Monate auf einem 1,55-Billionen-Dollar-Asset. Chainlink (LINK) notiert bei 9,61 Dollar, nachdem Aave V4 Chainlink als einzigen Oracle-Anbieter ausgewählt und damit rund 75 Millionen Dollar an jährlichen Einnahmen in das Netzwerk gespeist hat. Eine Erholung auf 13 Dollar wären 42 Prozent über Monate. Starke Fundamentaldaten, aber die Marktkapitalisierungen begrenzen die prozentualen Sprünge, die aus einem Einstieg ein lebensveränderndes Ergebnis machen.

Pepeto im Presale - warum die Renditerechnung BTC und LINK bei dieser Bewertung übertrifft

Risikokapital fließt in Bitcoin, weil der geopolitische Boden sich angehoben hat, und die Bitcoin Prognose wird mit jedem Friedenssignal stärker. Doch BTC von 77.185 auf 189.000 Dollar bedeutet 142 Prozent über Monate auf einem 1,55-Billionen-Dollar-Asset. Der Übergang vom Presale-Preis zum offenen Markt mit einem bestätigten Binance-Listing ist der Punkt, an dem in früheren Zyklen die eigentlichen Vermögen entstanden sind.

Pepeto läuft bereits. Die Exchange ist live. PepetoSwap wickelt jeden Trade gebührenfrei ab, die Bridge leitet Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Verluste weiter, und der KI-Vertragsscanner markiert riskanten Code, bevor Kapital ihn berührt. SolidProof hat den gesamten technischen Stack auditiert, noch bevor die erste Presale-Runde eröffnet wurde, und damit eine Sicherheitsgrundlage geschaffen, die in der Presale-Welt selten existiert.

Der Pepe-Mitgründer, der einen Meme-Token auf über 7 Milliarden Dollar geführt hat, baute die gesamte Infrastruktur vor dem Presale-Start und holte dann einen erfahrenen Binance-Listing-Veteranen ins Team. Bei 0,0000001865 Dollar pro Token zeigen Analysten-Modelle Kursziele, die Large Caps bei ihrer aktuellen Bewertung nicht mehr liefern können. Jedes neue Wallet hebt den Boden unter dem Listing-Preis an. Dieser Presale ist der Ort, an dem das volle Aufwärtspotenzial noch existiert, und er schließt sich schnell.

Fazit

Jede Bitcoin Prognose zeigt jetzt nach oben, und der $77K-Ausbruch zusammen mit der Strategy-Rally beweisen, dass Risikokapital bereits in Bewegung ist. Doch echtes Krypto-Vermögen wurde nie durch das Beobachten von Charts aufgebaut. Das Kapital landete immer bei den Wallets, die eingestiegen sind, bevor die breite Masse erschien. Die Käufer, die BTC bei 1.000 Dollar erwarben, bevor die Wall Street sich für Krypto interessierte, erzielten Renditen, die das Leben veränderten. Keiner von ihnen verstand damals das Mining im Detail. Sie haben einfach früh gehandelt.

Die Entscheidung von heute bestimmt die nächsten sechs Monate. Anleger positionieren sich entweder vor dem Listing, oder sie beobachten, wie die frühen Wallets Erträge einfahren, die der breite Markt nie kommen sah. Wer den Token ein Jahr hält, kann die Gewinne nach der Haltefrist vollständig steuerfrei mitnehmen.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose nach dem Durchbruch über $77.000 auf das Trump-Friedenssignal?

Die Bitcoin Prognose hat sich am 17. April bullisch gedreht, als BTC 77.185 Dollar erreichte und Strategy um 13 Prozent stieg, berichtete TheStreet. Forbes beziffert den bullischen Fall auf 189.000 Dollar. Pepeto bietet im Presale bei 0,0000001865 Dollar einen Einstieg mit bestätigtem Binance-Listing und funktionierender Exchange.

Lohnt sich Chainlink (LINK) bei 9,61 Dollar im Vergleich zu einem Presale-Einstieg?

Chainlink hält den exklusiven Oracle-Vertrag mit Aave V4 und sichert 75 Millionen Dollar an jährlichen Einnahmen, doch bei 6 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt das Aufwärtspotenzial begrenzt. Pepeto bietet auf der offiziellen Pepeto-Website Presale-Preise mit funktionierender Exchange und einem Binance-Listing, das Kurssprünge ermöglicht, die ein Large Cap bei dieser Bewertung nicht mehr liefern kann.