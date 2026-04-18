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Die Bitcoin Prognose hat am 18. April das bullische Signal geliefert, auf das Trader seit Monaten gewartet haben. BTC durchbrach am 17. April die Marke von $77.319, nachdem der Kurs von $65.000-Tiefs gestiegen war, wie CoinDesk berichtete. Citigroup veröffentlichte am 16. April eine Studie, die bestätigt, dass eine Beimischung von BTC und Gold in ein Portfolio die Rendite erhöht, ohne das Risiko zu steigern. Institutionelle Forschung gepaart mit einem Einmonatshoch in derselben Woche öffnet das nächste Kapitel eines echten Bullenmarkts.

Während der Großteil des Marktes beobachtet, wie BTC die $76.000 testet, sind über $9,16 Millionen in einen Presale geflossen, der vom Gründer des ursprünglichen Pepe geleitet wird und bei dem das Binance-Listing bereits fest eingeplant ist. Wer verfolgt, was BTC-Rallyes historisch mit Meme-Coin-Presales machen, erkennt hier ein asymmetrisches Setup, das die Best Crypto to Buy Debatte immer wieder aufgreift.

Bitcoin Prognose April 18: Citigroup unterstützt BTC-Allokation, während Bitcoin über $77.000 steigt

Citigroup-Analyst Alex Saunders veröffentlichte am 16. April eine Portfolio-Studie. Sie zeigte, dass eine Kombination aus Bitcoin und Gold innerhalb eines traditionellen Anleihe- und Aktien-Mix die Effizienz über das vergangene Jahrzehnt steigerte, wobei die Rendite stieg, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen. Die Studie bezeichnete die Mischung als besonders überzeugend in Umfeldern mit steigender Inflation und fiskalischem Druck.

Spot-Bitcoin-ETFs absorbierten in der Woche bis zum 13. April 871 Millionen Dollar, der stärkste Wochenwert seit Anfang Januar, wie CoinShares berichtete. Strategy nahm in derselben Woche BTC-Großeinkäufe wieder auf. Jeder frühere Bullenmarkt startete auf dieselbe Weise: mit institutioneller Forschung, die den Vermögenswert validiert, genau dann, wenn ETF-Kapital zu rotieren beginnt.

Pepeto liefert eine funktionierende Exchange, noch bevor der Binance-Tag kommt

Bullenzyklen bei BTC ziehen Meme-Coins nach oben, und Presale-Einstiege profitieren am stärksten. BTC nahe $77.319 trägt eine Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen Dollar. Selbst ein Anstieg auf $90.000 begrenzt die Rendite auf rund 19 Prozent, weil jeder weitere Prozentpunkt Milliarden an neuem Kapital erfordert. Ein Presale bei einem Bruchteil dieser Bewertung braucht nur einen kleinen Kapitalzufluss, um den Preis um ein Vielfaches zu bewegen.

Genau in dieser Lücke setzt Pepeto an. Die Exchange läuft bereits, während der Presale-Preis noch gilt. Jeder Käufer steigt heute in funktionierende Software ein, in derselben Stunde, in der er investiert. Der Handel erfolgt gebührenfrei über unterstützte Tokens, und der Transfer von Vermögenswerten über Ethereum, BNB und Solana kostet auf der Bridge-Ebene nichts.

Jedes Werkzeug innerhalb der Plattform funktioniert bereits, weit vor dem Listing-Event, und genau das ist der Grund, warum Pepeto immer wieder auftaucht, wenn die Best Crypto to Buy Debatte aufkommt. Der Mitgründer, der Pepe zu einem 11-Milliarden-Dollar-Höchststand aus reiner Community-Dynamik geführt hat, steht hinter diesem Projekt. Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat den kompletten Smart-Contract-Code vor dem ersten Verkaufstag auditiert und freigegeben. Das Binance-Listing ist bestätigt.

Mit $9,16 Millionen bei $0,0000001865 verengt jede abgeschlossene Runde das Zeitfenster. In dem Moment, in dem der Handel an der Börse beginnt, verschwindet das heutige Preisniveau, und der Einstieg, der heute noch offen steht, schließt sich dauerhaft.

BTC bei $77.319 während Bullrun-Signale sich stapeln und Meme-Coins die Majors überholen

BTC handelt am 17. April laut CoinMarketCap bei $77.319, erholt von $65.000-Tiefs, nachdem die Citigroup-Studie die institutionelle Stimmung neu entfacht hat. Der 4-Stunden-MACD kreuzte bullisch, der gleitende 50-Tage-Durchschnitt drehte nach oben, und Bitcoin verzeichnete seine längste negative Korrelation mit dem S&P 500 seit 2020, jene Entkopplung, die jedem früheren Anstieg vorausging.

$76.000 fungiert als der nächste kritische Widerstand. Ein Durchbruch öffnet $80.000 und dann $90.000 bis Mitte des Quartals. In jedem früheren Zyklus, als BTC ein Einmonatshoch herausnahm, lieferten Meme-Coins und Presales Multi-X-Bewegungen auf den BTC-Lauf obendrauf. Die Bitcoin Prognose bleibt stark, doch selbst $90.000 begrenzt die BTC-Rendite auf 19 Prozent, während Presale-Preise im Bruchteil eines Cents ein anderes Ergebnis liefern, wenn die Rotation einsetzt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose stellt BTC klar über $77.319, mit der Citigroup-Studie, die institutionellem Kapital den Rahmen zur Allokation liefert, das sauberste Setup, das der Vermögenswert seit Monaten hatte. Von einem 1,5-Billionen-Dollar-Asset bleibt das Aufwärtspotenzial solide für geduldiges Kapital, erreicht aber nie die Größenordnung, die ein Portfolio umschreibt.

Pepeto hebt sich ab, weil eine live Exchange kombiniert mit Presale-Preisen das liefert, was BTC bei 1,5 Billionen Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr bieten kann. Genau deshalb sind über $9,16 Millionen geflossen, während die Rotation noch im Aufbau war. Dasselbe Muster wiederholt sich in jedem Zyklus: Wer früh positioniert ist, bevor die breite Masse aufmerksam wird, erzielt die stärksten Ergebnisse. Presale-Phasen schließen schnell, und nach der einjährigen Haltefrist fallen auf realisierte Kursgewinne keine Steuern an.

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Häufig gestellte Fragen

Welches Signal zeigt die Bitcoin Prognose für BTC im April 2026?

Bitcoin handelt bei $77.319 nach dem Durchbruch eines Einmonatshochs. Citigroup bestätigte am 16. April, dass eine Kombination aus BTC und Gold die Portfolio-Rendite steigert, ohne das Risiko zu erhöhen. ETF-Zuflüsse erreichten 871 Millionen Dollar in der Woche bis zum 13. April.

Welches Krypto-Projekt bietet aktuell nachgewiesene Infrastruktur?

Pepeto betreibt eine live, von SolidProof auditierte Exchange mit gebührenfreiem Handel und einer Cross-Chain-Bridge, entwickelt vom Pepe-Mitgründer. Der Presale hat $9,16 Millionen bei $0,0000001865 eingesammelt, mit einem bestätigten Binance-Listing auf der offiziellen Pepeto-Website.