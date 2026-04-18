Bitcoin Prognose: Saylor nennt 21 Millionen Dollar als Kursziel und kauft erneut für 1 Milliarde

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Die Krypto-Nachrichten rund um einen bestimmten Presale nehmen schneller an Fahrt auf als alles, was dieser Zyklus bisher hervorgebracht hat. Whale-Wallets steigen im Rekordtempo ein, die täglichen Käufe großer Halter klettern weiter, und das Projekt zieht mittlerweile Aufmerksamkeit aus Marktbereichen, die normalerweise alles unter einer Milliarde Dollar Marktkapitalisierung ignorieren. Diese Woche erklärte Michael Saylor im Bankless-Podcast, dass seine Bitcoin Prognose langfristig bei 21 Millionen Dollar pro Coin liegt, und untermauerte das mit dem Kauf von 13.927 BTC für 1 Milliarde Dollar zu 71.902 Dollar je Einheit laut CoinDesk, womit Strategys Gesamtbestand auf 780.897 BTC stieg. Dieser Artikel analysiert, warum die Bitcoin Prognose jetzt klare bullische Signale zeigt und warum Whale-Wallets sich für einen bestimmten Presale entscheiden.

Bitcoin Prognose: Bullische Signale nach Saylors 21-Millionen-Dollar-Ansage

Die Whale-Einstiege in den Presale nehmen weiter zu, während sich der breitere Markt von Angst in die Frühphase eines Bullenmarktes verschiebt. Am besten lässt sich das an Bitcoin selbst ablesen. Der Bitcoin-Kurs sprang am 14. April auf 75.900 Dollar laut CoinDesk, das höchste Niveau seit dem Crash am 5. Februar, der ihn auf 60.000 Dollar gedrückt hatte. Saylors Bitcoin Prognose sieht 21 Millionen Dollar bis 2046, ein Ziel, das auf 30 Prozent jährlichem Wachstum basiert, das sich auf 21 Prozent verlangsamt, je reifer der Markt wird. Von 2014 bis 2024 erzielte Bitcoin laut BlackRock durchschnittlich 54 Prozent Jahresrendite, womit Saylors Schätzung sogar unter dem historischen Tempo liegt.

Langfristhalter kontrollieren jetzt den größten Anteil am BTC-Angebot aller Zeiten, und die Exchange-Reserven befinden sich auf einem Sechsjahrestief. Das bedeutet, der Verkaufsdruck sinkt weiter, selbst während die Bitcoin Prognose an Stärke gewinnt. Spot-ETFs durchbrachen eine viermonatige Abfluss-Serie mit 1,32 Milliarden Dollar Nettozuflüssen im März, und 195 börsennotierte Unternehmen halten Bitcoin mittlerweile als Treasury-Asset.

JP Morgan setzt die Bitcoin Prognose bei 170.000 Dollar für diesen Zyklus an. Strategy kaufte 89.618 BTC im ersten Quartal 2026, das zweitstärkste Quartal in der Firmengeschichte. Der CLARITY Act soll Ende April im Ausschuss behandelt werden, und eine Verabschiedung würde die Bitcoin Prognose stärken, indem BTC offiziell als Commodity eingestuft wird, wie Yahoo Finance berichtet. Bei aktuell rund 77.300 Dollar steht BTC bei etwa dem 2,2-Fachen dieses Ziels, solide für einen Large Cap, aber nicht die Art von Rendite, die ein Portfolio grundlegend verändert. Genau in dieser Lücke leben Presales, und Whale-Wallets, die bei einem Fear Index von 15 in einen bestimmten Presale strömen, beweisen, dass das schärfste Kapital seine Wahl bereits getroffen hat.

Pepeto im Fokus: Drei Produkte, die den Presale zum Gesprächsthema machen

Was Pepeto gebaut hat, ist der Grund, warum diese Wallets gehandelt haben, ohne zu warten. Eine einzige Exchange-Schicht verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana miteinander, wobei die Gaskosten auf null fallen, jeder Token über einen Bildschirm gehandelt wird und eine KI jeden Auftrag auf Exploits prüft, bevor er freigegeben wird. Jeder Trade auf PepetoSwap erzeugt direkten Kaufdruck auf den Token, dasselbe Modell, das BNB von einem Utility-Coin zu einem 90-Milliarden-Dollar-Asset gemacht hat.

Der Pepe-Mitgründer, der einen Token auf über 7 Milliarden Dollar gebracht hat, leitet das Team. Die unabhängige Prüfgesellschaft SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract vor dem ersten Presale-Tag vollständig auditiert und bestätigt, dass der Code keine Sicherheitslücken enthält. Ein ehemaliger Binance-Experte sitzt im Entwicklerteam, die Binance-Listung steht auf dem Zeitplan, und das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token.

Pepeto hebt sich ab, weil die Whale-Daten die ganze Geschichte erzählen. Wenn Wallets, die normalerweise nur BTC und ETH halten, bei einem Fear Index von 15 in einen Presale einsteigen, dann ist das kein Retail-Rauschen, sondern informiertes Kapital, das sich vor einer bestätigten Listung positioniert.

Die Meme-Coin-Geschichte untermauert die Rechnung. Presale-Projekte mit echten Produkten haben in früheren Zyklen ein bekanntes Muster gezeigt: Die Wallets, die vor der breiten Öffentlichkeit eingestiegen sind, erzielten die stärksten Ergebnisse. Pepeto trägt dieselbe Energie und hat gleichzeitig drei funktionierende Produkte im Rücken. Whale-Einstiege in diesem Tempo während einer Phase der Angst geschehen nur, wenn echte Überzeugung hinter dem Geld steht. Nach einer Haltefrist von zwölf Monaten lassen sich Kursgewinne steuerfrei mitnehmen.

Fazit

Wenn die Bitcoin Prognose eintritt und BTC sein Allzeithoch durchbricht, reitet jeder Altcoin auf der Welle mit, und dieses Muster hat sich in jedem Zyklus ohne Ausnahme bestätigt. Kein Projekt trägt gerade das, was Pepeto trägt: einen Presale, der noch bei 0,0000001865 Dollar offen ist, Whale-Wallets, die jede Woche größere Positionen aufbauen, und eine bestätigte Binance-Listung, während der Markt in Angst verharrt. In früheren Bullenzyklen haben Projekte, die mit fertiger Infrastruktur und einem unabhängigen Audit an die Börse gingen, die stärksten Kursverläufe nach dem ersten Handelstag gezeigt. Die wachsenden Whale-Einstiege deuten darauf hin, dass sich dieses Fenster jeden Morgen schließen könnte, und sobald es geschlossen ist, existiert der heutige Einstiegspreis nicht mehr. Alle Details zum Presale finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.

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Häufig gestellte Fragen

Kann der Bitcoin-Kurs 21 Millionen Dollar erreichen?

Saylor prognostiziert, dass Bitcoin bis 2046 auf 21 Millionen Dollar steigen könnte, basierend auf sich verlangsamenden, aber konstanten Wachstumsraten. Strategy hält 780.897 BTC, nachdem letzte Woche 1 Milliarde Dollar nachgekauft wurde.

Lohnt sich der Pepeto-Presale vor der Listung?

Pepeto führt die Presales 2026 mit über 9,17 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital an, einem vollständigen SolidProof-Audit und drei bereits fertiggestellten Produkten. Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001865 Dollar. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.