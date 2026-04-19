© Foto: wO-DALL-EDas Rennen um die Energieversorgung im Weltraum ist eröffnet: Eine neue US-Direktive sieht vor, bis 2030 Kernreaktoren auf dem Mond zu stationieren und den Sektor massiv zu fördern.Ein neues nationales Memorandum des Weißen Hauses hat die Energiebranche in Aufruhr versetzt. Das Ziel: Eine staatlich geförderte Offensive zur Installation von Kernreaktoren jenseits der Erde. Die Vision einer dauerhaften menschlichen Präsenz auf dem Mond rückt in greifbare Nähe. Mit dem kürzlich erlassenen "National Science and Technology Memorandum 3" hat Washington den Startschuss dafür gegeben, Atomreaktoren als Energielösung für den Weltraum zu etablieren. Die ehrgeizigen Pläne sehen vor, bereits im Jahr …Den vollständigen Artikel lesen
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