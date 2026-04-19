Designer verbringen Stunden mit Font-Suche statt mit Kreativität. Chaotische Schrift-Workflows gefährden Markenkonsistenz und bremsen Teams aus. Wie Unternehmen mit besserem Font-Management Zeit und Qualität gewinnen. Besonders deutlich zeigt sich dieses Spannungsfeld beim Management von Schriften und den zugehörigen Font-Dateien. Typografie gehört zu den unmittelbarsten Ausdrucksformen einer Marke. Noch bevor jemand ein Wort liest, vermittelt sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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