Die Kursentwicklung der Lufthansa-Aktie war in den letzten Wochen ein einziges Auf und Ab. Doch am Freitag verabschiedete sich die deutsche Airline mit einem Plus von über +5% sehr freundlich ins Wochenende. Gibt es denn wieder gute Nachrichten für den Kranich und können Anleger jetzt auf einen neuen Höhenflug setzen? Ende der Streiks Es gab zum Wochenschluss in der Tat gleich zwei sehr gute Nachrichten für die Lufthansa-Aktie, eine interne und eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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