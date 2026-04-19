Europa ist keine große Wachstumsstory. Doch genau das macht den Kontinent für Anleger plötzlich spannend. Warum Dividenden, defensive Sektoren und Stabilität 2026 wichtiger sein könnten als große Versprechen. Europäische Aktien müssen 2026 nicht mit großem Wachstum glänzen, um für Anleger interessant zu sein. Darauf verweist Marcus Weyerer, Director ETF Investment Strategy EMEA bei Franklin Templeton. Europas Stärke liege vielmehr in Dividenden, defensiven Branchen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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