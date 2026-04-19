

EQS-Media / 19.04.2026 / 11:15 CET/CEST

HYTN Innovations Inc. (ISIN: CA40443L1040 | WKN: A3DEUD), HYTN oder das Unternehmen, ein pharmazeutischer Hersteller, der sich auf Produkte mit psychoaktiven und psychotropen Inhaltsstoffen spezialisiert hat, freut sich, die Markteinführung des "Hermetic Autogenous Remediation"-("HARd")-Verfahren als Dienstleistung für qualifizierte Cannabis-Trockenblüten-Programme bekannt zu geben. "HARd" ist HYTNs proprietäres Remediationsverfahren für Cannabis-Trockenblüten, das im Rahmen des unternehmenseigenen und GMP-konformen Qualitätssystems entwickelt und validiert wurde. Das Verfahren zielt darauf ab, die Keimbelastung zu reduzieren und gleichzeitig die strukturellen, organoleptischen und chemischen Eigenschaften getrockneter Cannabisblüten zu erhalten. Laut den Validierungsverfahren des Unternehmens und der analytischen Prüfung durch Dritte konnte mit "HARd" bei den untersuchten Cannabissorten eine signifikante Reduktion der Keimzahl nachgewiesen werden. Auch bei der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen, der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen sowie bei den Gallensalze tolerierenden gramnegativen Keimen war eine Reduktion um mehrere Log-Stufen zu beobachten. In vielen untersuchten Fällen waren die Ergebnisse nach der Verfahrensanwendung auf einem Niveau, das die Qualifizierung gemäß den strengen mikrobiologischen Spezifikationen für inhalative Arzneimittel des Europäischen Arzneibuches ermöglichen sollte. Das Unternehmen weist darauf hin, dass "HARd" nicht auf externer Wärmezufuhr, ionisierender bzw. nicht-ionisierender Strahlung, chemischer Begasung oder Remediationsmethoden durch Feuchtigkeitsentzug basiert. Aus Sicht von HYTN sind diese Verfahrensmerkmale für jene Geschäftspartner relevant, die nach einer Remediationsmethode suchen, welche die Produktqualität unterstützt und gleichzeitig die wichtigsten physikalischen und chemischen Eigenschaften in einem streng kontrollierten Qualitäts- und Regulierungsrahmen, einschließlich EU-GMP-konformer Programme, aufrecht erhält. Das Unternehmen gibt des Weiteren bekannt, dass mit dem "HARd"-Verfahren verarbeitete Cannabis-Trockenblüten nun auch in Deutschland in einem kommerziellen Rahmen auf den Markt gekommen sind, was den Nachweis für die praktische Anwendung des Verfahrens in einem regulierten internationalen Versorgungsmarkt liefert. Auch wenn diese Produkteinführung nicht als behördliche Zulassung der dem "HARd"-Verfahren zugrundeliegenden Methodik zu verstehen ist, so wird damit dennoch der Einsatz des Verfahrens auf kommerzieller Basis demonstriert. HYTN hat die Absicht, "HARd" als Dienstleistung für nationale und internationale Geschäftspartner anzubieten, die nach einer Remediationslösung suchen, die innerhalb eines EU-GMP-konformen Qualitätsrahmens entwickelt wurde. Laut Angaben des Unternehmens kann "HARd" am besten als proprietäres Verfahren beschrieben werden, das innerhalb eines solchen Rahmens entwickelt und validiert wurde. Es sollte nicht als ein von unabhängiger Seite zertifiziertes System oder als behördlich zugelassene Methodik verstanden werden. Aus Sicht des Unternehmens ergänzt diese Dienstleistung das breitere Leistungsangebot der GMP-konformen Verarbeitung und die internationalen Marktentwicklungsinitiativen des Unternehmens unter anderem in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Australien. Jason Broome, Chief Operating Officer von HYTN, erläuterte: "Wir haben HARd entwickelt, um einem Marktbedarf in der Praxis gerecht zu werden. Aus unserer Sicht besteht ein konkreter Bedarf an Remediationsservice, die unter GMP-konformen Bedingungen entwickelt und validiert wurden und so konzipiert sind, dass sie die bei der Herstellung hochwertiger Cannabis-Trockenblüten ganz wesentlichen Eigenschaften bewahren. Das betrifft vor allem Geschäftspartner, die in Märkten wie Deutschland tätig sind, wo Verfahren ohne Bestrahlung durchaus von wirtschaftlichem Interesse sein könnten." Die Diversifikation von HYTN erstreckt sich auch auf die Vertriebskanäle. Das Unternehmen geht davon aus, dass Leistungsaufträge in Zusammenhang mit dem "HARd"-Verfahren auf Basis des jeweiligen Programms zu bewerten sind, wobei technische Eignung, Qualitätsanforderungen, kommerzielle Rahmenbedingungen sowie die geltenden behördlichen Richtlinien des entsprechenden Zielmarkts berücksichtigt werden müssen. Die Diversifikation von HYTN erstreckt sich auch auf die Vertriebskanäle. Das Unternehmen generiert Einnahmen aus Großhandel, Direktvertrieb an Konsumenten, medizinischen Verkäufen und Business-to-Business-Kanälen. Diese Vielschichtigkeit bietet nicht nur Umsatzschutz, sondern auch langfristige Wachstumschancen in verschiedenen Marktsegmenten. Ob als Verarbeitungsdienstleister für andere Produzenten, als Hersteller eigener Premium-Marken für den Freizeitmarkt oder als pharmazeutischer Lieferant für internationale Distributoren und Ärzte: HYTN beherrscht alle Facetten der Wertschöpfungskette und kann seine Ressourcen optimal einsetzen. HYTN Innovations steht an der Schwelle einer außergewöhnlichen Wachstumsphase. Der globale medizinische Markt in diesem Segment wird bis 2030 auf über 43 Milliarden US-Dollar anwachsen. HYTN besitzt die Lizenzen, die Expertise, die Technologie und die Erfolgsbilanz, um sowohl die aktuellen als auch die zukünftigen globalen Anforderungen zu erfüllen. Mit seiner einzigartigen Position, seiner schuldenfreien Bilanz, seinem erfahrenen Managementteam und seiner innovativen "Elevation Technology" ist HYTN Innovations mehr als nur ein Unternehmen, es ist ein zukunftsorientierter Pionier in der globalen Naturmedizin-Industrie. Sie haben natürlich die größten Chancen, wenn Sie von Anfang an dabei sind.



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Datum der erstmaligen Verbreitung: 09.02.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 10:35 Uhr

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Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Emittent/Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



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