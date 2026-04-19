© Foto: adobe.stock.comDer Silberpreis überwand am Freitag die Marke von 80 US-Dollar, nachdem der Iran die Öffnung der Straße von Hormus bekanntgab. Diese Öffnung wurde nun widerrufen. Wie reagiert Silber am Montag? Die Nerven liegen blank.Aktuelle Silberpreisentwicklung - Erst knallen die Korken, nun droht ein böses Erwachen Als der Silberpreis am Freitag die 80 US-Dollar durchbrach, schien sich das Bild endgültig aufzuhellen, schränkten die 80 US-Dollar den Silberpreis in den letzten Wochen doch massiv ein. Einer weiteren Ausdehnung des Preisanstiegs in Richtung 90 US-Dollar oder 96 US-Dollar stand "eigentlich" nicht mehr sonderlich viel im Wege. Es gab bereits im Vorfeld gute Gründe für einen wieder …Den vollständigen Artikel lesen
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