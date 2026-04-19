DAX: Hormus offen oder zu ist die maßgebliche Frage!

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 17 - 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Der DAX aktuell zeigt sich nach einer starken Erholung zum Wochenschluss wieder bullish - doch geopolitische Risiken und die unsichere Zinspolitik der EZB sorgen weiterhin für erhöhte Volatilität.

? Key Takeaways zur DAX Prognose

?? Trend: Kurzfristig bullish, übergeordnet seitwärts bis leicht abwärts

Kurzfristig bullish, übergeordnet seitwärts bis leicht abwärts ?? Wichtige Marke: 24.800 Punkte als entscheidender Breakout-Level

24.800 Punkte als entscheidender Breakout-Level ?? Aufwärtspotenzial: Ziele bei 25.000+ Punkten bei bestätigtem Ausbruch

Ziele bei 25.000+ Punkten bei bestätigtem Ausbruch ?? Risiko: Rückfall unter 24.200 Punkte könnte Korrektur auslösen

Rückfall unter 24.200 Punkte könnte Korrektur auslösen ?? Einflussfaktoren: EZB-Zinspolitik, Ölpreis - geopolitische Lage ( Hormus )

EZB-Zinspolitik, Ölpreis - geopolitische Lage ( ) ?? Szenarien: 45 - bullisch vs. 55 - bärisch

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 19.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

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