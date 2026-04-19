Hannover (ots) -SKRIPTKurzfassung: 00'59"Langfassung: 02'49"Vorgeschlagene Anmoderation (ca. 00'23")In der niedersächsischen Landeshauptstadt beginnt heute (20.04.26) mit der Hannover Messe die weltweit wichtigste Industrieschau. Noch bis Freitag geben Tausende von Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie oder der Energiewirtschaft Einblicke in die Zukunft von Produktion und Fertigung. Die zentralen Themen: Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz. Julian Bohne berichtet.Julian Bohne (ca. 00'18")Jahr für Jahr präsentieren sich auf der Hannover Messe die stärksten Industrieunternehmen der Welt. Ein guter Anlass, um nachzuforschen, wie es der deutschen Industrie geht. Was sind die maßgeblichen Messetrends und wie stark präsentiert sich das Herz der deutschen Wirtschaft? Bei Microsoft Deutschland verantwortet Gabriele Eder den Bereich "Fertigungsindustrie".O-Ton (Gabriele Eder, ca. 00'42" // ca. 00'33" Kurzfassung)Das eine alles bestimmende Thema auf der Hannover Messe ist auch dieses Jahr wieder Künstliche Intelligenz in all seinen Formen. Und das bedeutet ganz konkret, dass ganze Teams von KI-Agenten Einzug halten werden in die Produktion - und Unternehmen ihre Maschinen und Roboter mit Simulationen für den Einsatz in der echten Welt trainieren. Laut einer aktuellen Umfrage von Tech Consult ist es so, dass fast drei Viertel der deutschen Industrieunternehmen bei der KI-Transformation sehr gut mithalten. // Schnitt für Kurzfassung // Und das bedeutet, dass das Herz der deutschen Wirtschaft trotz aller aktuellen Herausforderungen die richtigen Prioritäten setzt.Julian Bohne (ca. 00:07")Ein weiteres zentrales Ergebnis der Umfrage: Knapp die Hälfte der deutschen Unternehmen setzt bereits heute KI-Agenten produktiv ein.// ENDE KURZFASSUNG (00'59") //Julian Bohne (ca. 00:09")Die deutsche Industrie setzt also entschieden auf KI, um weiter an der Weltspitze mitzuspielen Laut Gabriele Eder ist das der richtige Weg.Gabriele Eder (ca. 00:20")Unsere Industrieunternehmen hier in Deutschland stärken durch KI ihre Innovationskraft, indem sie auf die besten heute verfügbaren KI-Technologien setzen. Dadurch gelingt es ihnen, Produkte und Lösungen zu entwickeln, die man auf der ganzen Welt haben will. Genau das sichert ihre Souveränität, und so bleiben die Industrieunternehmen auch in den kommenden Jahren handlungsfähig, wettbewerbsfähig und zukunftsfähig.Julian Bohne (ca. 00'37")Die entscheidende Frage lautet nicht mehr "Kann KI das?", sondern: "Wie lässt sich KI in der Industrie ganzheitlich und dauerhaft tragfähig implementieren?" Ein Anwendungsbeispiel: Unternehmen steigern mithilfe von KI-Agenten ihre Wertschöpfung, indem sie ihre Systeme mit Simulationen auf die echte, die physische Welt vorbereiten. Auf der Hannover Messe zeigen große Unternehmen und Hidden Champions gleichermaßen ihre Lösungsansätze. Auch am Microsoft-Stand dreht sich alles um das Thema, sagt Expertin Eder.Gabriele Eder (ca. 00'32")Um mal ganz konkret auf unseren Kunden Krones einzugehen: ein absoluter KI-Pionier. Denn die Neutraublinger haben sogenannte agentische Digitale Zwillinge ihrer Getränkeabfüllanlagen im Einsatz. Die simulieren den Abfüllprozess und seine Abläufe werden dadurch ganz automatisch optimiert. So spart Krones bei jeder Umrüstung ihrer Anlagen mehrere Stunden. Im Endeffekt mischt also KI die Karten neu, und wer sie wie der Weltmarktführer Krones zu nutzen weiß, verschafft sich einen Vorsprung, womöglich für viele Jahre.// ENDE LANGFASSUNG (02'49") //Pressekontakt:Ansprechpartner MicrosoftMarkus GöbelSenior Commercial Communications Manager InnovationE-Mail: markus.goebel@microsoft.comLinkedInAnsprechpartner Assembly LtdAnica ThalmeierAccount DirectorE-Mail: anica.thalmeier@assemblyinc.comLinkedInNele DreisbachSenior Account ExecutiveE-Mail: nele.dreisbach@assemblyinc.comLinkedInOriginal-Content von: Microsoft Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14822/6258244