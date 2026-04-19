Die Mercedes-Benz rückte nach dem deutlichen Rückgang vom Freitag verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Aktie hatte im Handel spürbar nachgegeben. Hintergrund war jedoch keine negative Unternehmensmeldung, sondern der Dividendenabschlag nach dem Stichtag für die Ausschüttung.Rückgang durch Ex-Dividende Die Mercedes Benz Aktie wurde am Freitag ex Dividende gehandelt. Damit hatten nur Anleger Anspruch auf die Ausschüttung, die die Papiere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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