© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIIn den USA wächst die Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz. Gewalt und Politik belasten, Investitionspläne geraten unter Druck, wie CNBC berichtet.Die Stimmung rund um künstliche Intelligenz kippt in den Vereinigten Staaten spürbar. Laut CNBC verschiebt sich die Debatte von Tech-Kreisen in die breite Öffentlichkeit. Für große Technologiekonzerne könnte das weitreichende Folgen haben. Ein besonders drastisches Signal war ein Angriff auf den OpenAI-CEO Sam Altman in San Francisco. Ein 20-jähriger Mann aus Texas soll einen brennenden Molotowcocktail in Richtung seines Grundstücks geworfen haben. Die Staatsanwaltschaft von San Francisco erklärte, die Tat sei von Hass auf KI-Technologie …Den vollständigen Artikel lesen
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