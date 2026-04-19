Bitmine Immersion Technologies befindet sich in einer Phase grundlegender strategischer Veränderungen, während sich gleichzeitig das makroökonomische Umfeld für Kryptowährungen verbessert. Der Übergang zum Staking von Ethereum ermöglicht dem Unternehmen Bruttomargen von rund 97 Prozent und eröffnet eine skalierbare Wachstumsstrategie mit deutlich geringeren Hardwareanforderungen. Bitmines aktueller Bestand von rund 4,9 Millionen Ethereum-Token erzeugt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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