Der Kurssturz der PayPal-Aktie Anfang Februar erschütterte das Vertrauen vieler Investoren. Auslöser waren schwache Quartalszahlen, eine vorsichtige Prognose und der überraschende Wechsel an der Unternehmensspitze. Seitdem hat sich der Kurs jedoch teilweise erholt und notiert wieder deutlich über den Tiefständen. Doch die Aktie des Zahlungsdienstleisters ist noch immer sehr günstig. Kursentwicklung und aktuelle Bewertung Die PayPal-Aktie hat von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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