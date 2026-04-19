Bis du sprechbereit bist, ist das Meeting vorbei? Introvertierte kennen die Situationen, in denen sie nicht rechtzeitig zu Wort kommen. Das ist nicht nur ein persönliches Problem, Teams verlieren dadurch auch wichtige Impulse. In Meetings dominiert ein extrovertiertes Ideal: Lautstärke steht für Engagement; schnelle, spontane Reaktionen sind gefragt. In klassischen Meetings bleiben introvertierte Menschen oft ungehört, weil sie sich keine Bühne einfordern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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