Der Krieg im Nahen Osten treibt nicht nur Öl und Inflation. Stefan Schrader erklärt, welche Märkte Anleger jetzt im Blick haben müssen.Der Krieg im Nahen Osten treffe Anleger härter, als viele glauben. Im Interview mit wallstreetONLINE TV erklärt Kapitalmarktstratege Stefan Schrader, wie der Konflikt über Öl, Gas, Inflation und Zinsen direkt bis in die Depots durchschlägt. Er zeigt, warum es längst nicht mehr nur um Sicherheit geht, sondern um Rohstoffe, Macht und globalen Einfluss. Schrader warnt vor einer Kettenreaktion, die weit über höhere Spritpreise hinausgeht. Steigende Energiekosten drücken auf Wachstum, treiben die Inflation und setzen vor allem den Anleihemarkt unter Druck. Genau …Den vollständigen Artikel lesen
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