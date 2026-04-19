HANNOVER (dpa-AFX) - Zum Start der Hannover Messe hat die Industrie spürbare Reformen gefordert, um den Standort Deutschland zukunftsfest zu machen. "Es braucht jetzt einen großen Wurf, keine Flickschusterei", sagte Gunther Kegel, Präsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI, bei der Eröffnungsfeier der Messe, an der auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) teilnahm. Nötig, so Kegel, seien niedrigere Steuern, ein schlankerer Sozialstaat, Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt und endlich ein spürbarer Bürokratieabbau.

Die Unternehmen müssten ebenfalls ihren Beitrag leisten, so Kegel in seiner Rede. "Auch wir, die Unternehmen, stehen im Obligo, unsere Hausaufgaben zu machen." Denn Innovation bleibe Sache der Unternehmen.

Als "unerschütterlicher Optimist" sei er aber überzeugt, dass es gelingen werde, gemeinsam das Ruder herumzureißen. "Machen wir den Weg frei und treffen wir mutige Entscheidungen zum Wohle des Standorts", so Kegel. "Lassen Sie uns die Ärmel hochkrempeln. Wir alle wissen doch: Machen ist wie Wollen - nur viel krasser!"

Mehr als 3.000 Aussteller aus den Bereichen Maschinenbau, Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft zeigen von Montag an auf dem Messegelände ihre Neuheiten. Die Messe gilt als weltweit wichtigste Industrieschau. Im vergangenen Jahr zählte die Veranstaltung rund 127.000 Besucher./fjo/DP/he