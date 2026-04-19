© Foto: wO-GeminiMonatliche Auszahlungen und über 12 Prozent Rendite: Ellington Financial ist der Hochzins-Turbo für Einkommensinvestoren. Wir analysieren, wie sicher die US-Hypotheken-Dividende im Jahr 2026 wirklich ist.Nach der britischen Dividenden-Perle MONY, die wir letzte Woche für ihre Solidität und Steuerfreiheit in Großbritannien gelobt haben, richten wir den Blick im neuen Dividenden-Radar auf ein "Schwergewicht" für den maximalen Cashflow. Während MONY ein klassisches Dienstleistungsunternehmen ist, betreten wir mit Ellington Financial (EFC) die Welt der "Mortgage Real Estate Investment Trusts" (mREITs). Wer monatliche Schecks und eine zweistellige Rendite sucht, kommt an Ellington Financial kaum …Den vollständigen Artikel lesen
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