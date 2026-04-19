Während der Corona-Pandemie arbeitete ein US-Recruiter in drei Jobs gleichzeitig -Â und verdiente damit sehr gut. Wie er die Vollzeitstellen unter einen Hut bringen konnte, lernte er in einer Online-Community. Letztlich gingen aber alle Jobs verloren. Die Corona-Pandemie Anfang der 2020er-Jahre zwang weltweit Millionen Menschen, statt im Büro von zu Hause aus zu arbeiten. Einige nutzten den Homeoffice-Zwang dazu, bei freien Kapazitäten gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n