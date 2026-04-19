Zu den Highlights des Programms gehört der CEO von Zhong, einer der meistgesehenen YouTuber mit 70 Millionen Abonnenten und 95 Millionen Followern auf allen Plattformen

Die NAB Show 2026 beginnt am Samstag, 18. April. Der Ausstellungsbereich und die Messestände sind ab dem 19. April geöffnet. Die Veranstaltung rückt die innovativsten Unternehmen ins Rampenlicht und führt die weltweit einflussreichsten Persönlichkeiten aus Medien, Unterhaltung und Technologie bei einem der führenden Branchenevents weltweit zusammen.

Als einzige Plattform, die Fernseh- und Rundfunkanstalten, Medienunternehmen, Content-Ersteller und Technologie-Innovatoren in großem Maßstab versammelt, setzt die NAB Show ihre jahrhundertelange Tradition als Impulsgeber für Innovation, Wachstum und Geschäftsmöglichkeiten in einem schnelllebigen, plattformübergreifenden Umfeld fort.

Von KI und Creator-Economy bis hin zu Sport, Streaming und Cloud-Transformation auf der NAB Show kommen die Tools, Talente und Ideen zusammen, die die Zukunft des Storytelling prägen werden.

"Auf der NAB Show trifft sich das globale Medienökosystem, um die Zukunft nicht nur zu erkunden, sondern aktiv mitzugestalten", kommentiert Karen Chupka, Executive Vice President der National Association of Broadcasters. "Die diesjährige Messe spiegelt das zunehmende Innovationstempo und die wachsende Zahl von Storytellern wider, die die Branche prägen."

Unter den Referenten ist seit kurzem auch Jonathan Liu, CEO von Zhong ein YouTuber mit 95 Millionen Abonnenten auf allen Plattformen, der skriptbasierte, temporeiche Unterhaltung für ein junges, globales Publikum produziert. Seine Session mit dem Titel "Building Creator Empires" befasst sich mit der Frage, wie Kreative ihr Geschäft skalieren, diversifizieren und als moderne Medienunternehmen agieren können.

Unterstützung für Storyteller auf allen Ebenen

Die NAB Show 2026 bietet einen einzigartigen Zugang zu Technologien, Erkenntnissen und Kontakten, die die Content-Erstellung und -Distribution auf allen Plattformen vorantreiben:

Mehr als 1.100 Aussteller , die die neuesten Innovationen von Branchenführern wie Sony, Canon, Ross Video, Blackmagic Design, Adobe, Google Cloud, AT&T und AWS präsentieren

, die die neuesten Innovationen von Branchenführern wie Sony, Canon, Ross Video, Blackmagic Design, Adobe, Google Cloud, AT&T und AWS präsentieren Rund 550 Sessions , an denen Kreative, Unternehmensteams, Sendeanstalten und Film- und Fernsehfachleute teilnehmen

, an denen Kreative, Unternehmensteams, Sendeanstalten und Film- und Fernsehfachleute teilnehmen Mehr als 630 Referenten auf 11 Bühnen , die Themen wie Sport, Streaming, KI, Creator Economy, Unternehmenswelt, Medien und Unterhaltung, Fernsehen, Radio und Start-ups beleuchten

, die Themen wie Sport, Streaming, KI, Creator Economy, Unternehmenswelt, Medien und Unterhaltung, Fernsehen, Radio und Start-ups beleuchten Erweitertes Creator Lab, das praxisnahe Lernformate, KI-gestützte Programmierung und Einblicke in Geschäftsstrategien bietet

Hub der Medienbranche

Nach wie vor ist die NAB Show der branchenweit wichtigste Marktplatz für Networking und Geschäftskontakte:

Teilnehmer aus über 18.000 Unternehmen , ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 12.000 im Jahr 2025, 44 von ihnen nehmen erstmals an der NAB Show teil

, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 12.000 im Jahr 2025, Internationaler Anteil von 23 % , ein Beleg für die globale Reichweite der Messe

, ein Beleg für die globale Reichweite der Messe Neue exklusive Networking-Bereiche darunter die NAB Member Lounge, die Networking Lounge und die Executive Lounge ermöglichen wichtige Meetings und Geschäftsabschlüsse

Neuigkeiten im Jahr 2026

Erweitertes Programmangebot und Inhalte reflektieren die Zukunft der Branche

Viertägiger Sports Summit , der für alle Teilnehmer um einen Tag verlängert wurde und Ligen, Teams, Rundfunkanstalten, Streaming-Anbieter sowie Technologieanbieter zusammenbringt

, der für alle Teilnehmer um einen Tag verlängert wurde und Ligen, Teams, Rundfunkanstalten, Streaming-Anbieter sowie Technologieanbieter zusammenbringt Neuer unternehmensfokussierter Track im brandneuen VideoNext Theater, der sich an Fortune-1000-Unternehmen richtet, die eigene Studios aufbauen und Videotechnik für Kommunikation und Kundenbindung einsetzen

im brandneuen VideoNext Theater, der sich an Fortune-1000-Unternehmen richtet, die eigene Studios aufbauen und Videotechnik für Kommunikation und Kundenbindung einsetzen Business of Media and Entertainment , ein in Zusammenarbeit mit The Ankler produziertes Format, wechselt auf die Ausstellungsfläche, um einen breiteren Zugang zu strategischen Diskussionen auf Führungsebene zu ermöglichen

, ein in Zusammenarbeit mit The Ankler produziertes Format, wechselt auf die Ausstellungsfläche, um einen breiteren Zugang zu strategischen Diskussionen auf Führungsebene zu ermöglichen Stark erweitertes Programm des Creator Lab in der Central Hall mit größeren Sälen, Schulungsräumen, Kreativstudios und einer eigenen Networking Lounge als Antwort auf den Vormarsch von Kreativen als vollwertige Medienunternehmen

in der mit größeren Sälen, Schulungsräumen, Kreativstudios und einer eigenen Networking Lounge als Antwort auf den Vormarsch von Kreativen als vollwertige Medienunternehmen Fokus auf KICloud-Workflows und Schutz von Medienassets, mit verstärkter Einbindung in Sessions und Ausstellungen

Messeerlebnis auf höchstem Niveau

Neu konzipiertes TV- und Radio-HQ mit verbesserter Sichtbarkeit und integrierter Programmgestaltung

mit verbesserter Sichtbarkeit und integrierter Programmgestaltung Zwei KI-Pavillons und eine fast doppelt so starke Präsenz von KI-Ausstellern auf der gesamten Ausstellungsfläche im Vergleich zu 2025 und mehr als doppelt so hohe Anzahl der teilnehmenden Kreativen, Influencer und Podcaster

und eine fast doppelt so starke Präsenz von KI-Ausstellern auf der gesamten Ausstellungsfläche im Vergleich zu 2025 und mehr als doppelt so hohe Anzahl der teilnehmenden Kreativen, Influencer und Podcaster Neue und verbesserte Networking-Möglichkeiten , darunter sorgfältig zusammengestellte Meetups, Happy Hours und eine Executive Lounge, die nur auf Einladung zugänglich ist

, darunter sorgfältig zusammengestellte Meetups, Happy Hours und eine Executive Lounge, die nur auf Einladung zugänglich ist Abschluss der Renovierungsarbeiten im Las Vegas Convention Center für einen moderneren, besser vernetzten und benutzerfreundlicheren Campus

Zu den weiteren Höhepunkten zählen in diesem Jahr CineCentral in der Central Hall, in der praxisorientierte Workshops angeboten werden, sowie die AWS Cloud Court Challenge in der Lobby der West Hall, bei der die Teilnehmer KI-gestütztes Coaching in Echtzeit erleben können.

Intelligentere Messeführer und Networking-Angebote

Die neue NAB Show-App verbessert das Besuchererlebnis durch folgende Funktionen:

Individuelle Empfehlungen auf der Grundlage der jeweiligen Interessen

Einfachere Orientierung auf dem Campus

Anlegen von Ausstellern und Veranstaltungen als Favoriten

Sicherer Austausch von Kontaktdaten über QR-Codes

Direktnachrichten zwischen Teilnehmern zum Aufbau wertvoller Kontakte

Mehr als 630 Branchenführer werden auf 11 Bühnen sprechen, darunter Wegbereiter, die neue Wege einschlagen, um ihr Publikum mit Inhalten zu versorgen:

Nate Bargatze Fernsehmoderator und Comedian, Nateland

Fernsehmoderator und Comedian, Nateland Kevin Coggins Deputy Associate Administrator for Space Communications and Navigation NASA

Deputy Associate Administrator for Space Communications and Navigation NASA Mark Fischbach aka Markiplier YouTuber und Filmemacher

YouTuber und Filmemacher Marcus Jones All-Pro-Cornerback New England Patriots

All-Pro-Cornerback New England Patriots Erin McFarlane Head of Vertical Content Dhar Mann Studios

Head of Vertical Content Dhar Mann Studios Jon Miller President, Akquisitionen und Partnerschaften NBC Sports

President, Akquisitionen und Partnerschaften NBC Sports John Ourand Sportkorrespondent Puck Media

Sportkorrespondent Puck Media Jeff Probst Moderator und Executive Producer SURVIVOR

Moderator und Executive Producer SURVIVOR Pojo Riegert Creative Director Mark Rober, CrunchLabs

Creative Director Mark Rober, CrunchLabs Mo Rocca Korrespondent CBS Sunday Morning

Korrespondent CBS Sunday Morning Oscar Sanchez Head of Host Broadcast Production FIFA

Head of Host Broadcast Production FIFA JB Smoove Schauspieler, Komiker

Katalysator für Innovation

Von ihren historischen Wurzeln bis hin zu ihrer Führungsrolle bei der digitalen Transformation prägt die NAB Show weiterhin die Zukunft der Medienbranche. Durch die Vernetzung des gesamten Ökosystems von globalen Unternehmen bis hin zu unabhängigen Kreativen ermöglicht sie Entdeckungen, Kooperationen und Geschäftswachstum in einem einzigartigen Maßstab.

Die NAB Show 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt. Geöffnet ist die Ausstellung vom 19. bis 22. April. Registrieren Sie sich unter NABShow.com. Teilnehmer, die den Registrierungscode EM153 verwenden, erhalten einen kostenlosen Show Floor-Pass sowie 10 Rabatt auf Premium Conference- oder All Access-Pässe.

Ressourcen für die Presse wie Fotos, B-Roll-Material und kostenlose Registrierung für akkreditierte Medienvertreter finden Sie auf der NAB Show-Seite mit Presseressourcen

Über die NAB Show

Die NAB Show ist das weltweit führende Event für die Zukunft von Rundfunk, Medien und Unterhaltung und findet vom 18. bis 22. April 2026 (Ausstellung vom 19. bis 22. April) in Las Vegas statt. Die von der National Association of Broadcasters organisierte Veranstaltung versammelt Kreative, Technologieexperten, Aussteller und Entscheidungsträger, um wegweisende Entwicklungen in den Bereichen KI, Kreativwirtschaft, Sport, Streaming und Cloud zu diskutieren. Mit sorgfältig zusammengestellten Veranstaltungsorten, intensiven Weiterbildungsangeboten und unübertroffenen Networking-Möglichkeiten ermöglicht die NAB Show neue Einblicke und Geschäftskontakte und zieht einflussreiche Einkäufer an. Von ihrer jahrhundertelangen Tradition bis hin zur heutigen plattformübergreifenden Welt bleibt die NAB Show der Impulsgeber für Innovationen. Erfahren Sie mehr unter NABShow.com

Über NAB

Die National Association of Broadcasters ist der führende Interessenverband der US-amerikanischen Fernseh- und Rundfunkanstalten. Die NAB vertritt die Interessen der Radio- und TV-Branche in den Bereichen Gesetzgebung, Regulierung und öffentliche Angelegenheiten. Durch Lobbyarbeit, Aufklärung und Innovation ermöglicht die NAB den Sendeanstalten, ihr Publikum bestmöglich zu versorgen, ihre Geschäftsmodelle zu festigen und neue Chancen im digitalen Zeitalter zu erschließen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nab.org

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Contacts:

Matt Raymond

(202) 429-4194

mraymond@nab.org