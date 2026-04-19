Der Weg ins All verzeiht keine Fehler, selbst wenn die technischen Errungenschaften am Boden bereits wie ein finaler Triumph wirken. Während die Ingenieur:innen in den Kontrollzentren noch einen historischen Meilenstein bejubelten, bahnte sich in der Dunkelheit des Orbits bereits das Scheitern an. Die US-Raumfahrtfirma Blue Origin feierte am Sonntag eine Premiere für ihr schweres Trägersystem New Glenn. Zum ersten Mal gelang es dem Unternehmen, eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n