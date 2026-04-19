Vor dem Handelsstart am Sonntagabend hat sich das Bild weiter eingetrübt. Iran hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA die Teilnahme an einer zweiten Gesprächsrunde mit den USA abgelehnt und begründet das mit wachsendem Misstrauen gegenüber Washington. Aus Teheran heißt es, man sehe sich mit Täuschung konfrontiert, halte die US-Linie für widersprüchlich und sehe die Lage bereits "am Rande einer neuen Eskalationsrunde". Gleichzeitig bleibt die iranische Position unverändert: Solange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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