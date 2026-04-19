Aufräumen, planen, entspannen: Immer mehr Amerikaner:innen verbringen ihren Sonntag damit, sich gezielt auf den Wochenstart vorzubereiten. Expert:innen sehen darin eine Methode, Erschöpfung vorzubeugen. Der Sonntag gilt traditionell als Ruhetag. Viele nutzen ihn zum Ausschlafen, für die Familie - oder einfach zum Nichtstun. In den USA ist derzeit allerdings ein gegenteiliger Trend zu beobachten: Immer mehr Menschen widmen den Sonntag der Selbstoptimierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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