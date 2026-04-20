Die globale Sicherheitslage zwingt Nationen zum Umdenken und das duldet meist keinen Aufschub mehr, da Verteidigung gegen Bedrohungslagen immer wichtiger wird. Mittendrin positioniert sich Volatus Aerospace als ein entscheidender Akteur, der weit mehr als nur Fluggeräte liefert. Das Unternehmen brennt für moderne Technik und weiß genau, wie zeitgemäße Verteidigung aussehen muss. Und hierfür ist die entsprechende Plattform heute wichtiger denn je. Wie bedeutend die Arbeit von Volatus ist, zeigt auch der NATO-Vertrag über 2,1 Millionen CAD. Auch an der Börse wird es gerade spannend, denn der Kurs deutet darauf hin, dass die Aktie bald kräftig steigen könnte. Es baut sich gerade richtig Momentum auf, der den Preis auf 0,90 CAD oder sogar noch höher Richtung 1 CAD treiben könnte. In einer Zeit, in der Drohnen über Sicherheit und Erfolg entscheiden, liefert Volatus die passenden Lösungen, egal ob für das Militär oder für den privaten Bereich. Lesen Sie jetzt weiter, um zu erfahren, wie Sie davon profitieren können.

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