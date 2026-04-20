EQS-News: Formycon AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Pressemitteilung // 20. April 2025
Formycon lädt zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 ein und gibt Teilnahme an internationalen Investorenkonferenzen im 2. Quartal 2026 bekannt
Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") plant die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 am 22. April 2026 zu veröffentlichen. Der Vorstand wird die Entwicklung des Unternehmens sowie die wichtigsten Finanzkennzahlen erörtern und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 geben. Die Telefonkonferenz, die live im Internet übertragen wird, findet am Mittwoch, 22. April 2026 um 15:00 Uhr (MESZ) in englischer Sprache statt.
Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:
Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungs-Mail mit den individuellen Einwahldaten.
Die Präsentation und Audioübertragung sind über folgenden Webcast-Link zu erreichen:
Im Anschluss an eine kurze Präsentation steht der Vorstand für Analystenfragen zur Verfügung. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und ist im Nachgang über die Formycon-Website unter: https://www.formycon.com/investoren/publikationen/ abrufbar.
Vertreter des Vorstands werden an folgenden Terminen und Investorenkonferenzen im 2. Quartal 2026 teilnehmen:
11. - 12. Mai 2026
28. Mai 2026
02. - 04. Juni 2026
08. Juni 2026
10. Juni 2026
18. Juni 2026
Unsere aktuelle Terminübersicht finden Sie unter: https://www.formycon.com/investoren/finanzkalender/
------------
Über Formycon:
Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com
Über Biosimilars:
Kontakt:
Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Disclaimer:
20.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 864667 100
|Fax:
|+49 89 864667 110
|E-Mail:
|ir@formycon.com
|Internet:
|www.formycon.com
|ISIN:
|DE000A1EWVY8, NO0013586024
|WKN:
|A1EWVY, A4DFJH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
|EQS News ID:
|2310802
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2310802 20.04.2026 CET/CEST