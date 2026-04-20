Die Meta-Aktie hat in den vergangenen drei Wochen kräftig zugelegt und stieg rund +32%. Damit rückt das Allzeithoch aus charttechnischer Sicht wieder klar in den Fokus. Nach der starken Rallye stellt sich nun die Frage, ob der Ausbruch gelingt oder zunächst Gewinnmitnahmen einsetzen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Meta-Aktie Der Meta Platforms-Kurs zeigte sich in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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