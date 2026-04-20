Die Dow-Aktie hat nach einem Anstieg von rund +110% zuletzt um -19% korrigiert. Damit steht der Wert aus charttechnischer Sicht kurz vor einer spannenden Unterstützungszone. Nach dem Rücksetzer stellt sich nun die Frage, ob sich hier eine neue Einstiegschance bildet oder weiterer Verkaufsdruck droht. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Dow Inc.-Aktie Der Dow Inc.-Kurs hat an der Oberkante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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