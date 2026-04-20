Im weiten Kosmos existieren Kräfte, deren schiere Größenordnung sich der menschlichen Vorstellungskraft entzieht. Eine neue Entdeckung rückt nun ein Phänomen in den Fokus, das als maßgeblicher Einflussfaktor auf die Entwicklung ganzer Galaxien über Jahrmillionen gelten könnte. Ein internationales Team von Forscher:innen hat eine wissenschaftliche Premiere in der Beobachtung von Schwarzen Löchern erzielt. Wie in einer im Fachmagazin Nature Astronomy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n