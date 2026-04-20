© Foto: Sue Ogrocki - picture alliance / ASSOCIATED PRESSDie Aktie des US-Einzelhändlers Target erhält neuen Rückenwind, da Morgan Stanley und Jefferies im Konzernumbau deutliches Kurspotenzial sehen.Nachdem die Target-Aktie im Jahr 2025 um rund 28 Prozent eingebrochen war, verzeichnet sie seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von etwa 26 Prozent. Damit ist der Konzern auf dem besten Weg, eine mehrjährige Verlustserie zu durchbrechen. Trotz dieser Rallye liegt der Kurs noch deutlich unter dem Allzeithoch von über 268 US-Dollar aus dem November 2021. Seitdem hat das Papier mehr als die Hälfte seines Wertes verloren - ein Rückgang, der vor allem auf schwache Verkaufszahlen in wichtigen Segmenten wie Haushaltswaren und Bekleidung zurückzuführen ist. Im …Den vollständigen Artikel lesen
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