Trotz der jüngsten Eskalation zwischen den USA und dem Iran - inklusive der Beschlagnahmung eines iranischen Frachters und neuerlichen Drohungen aus dem Weißen Haus - bleibt der große Ausverkauf aus. Zwar kletterte der Ölpreis (Brent) wieder über die Marke von 95 $ und die US-Futures starteten im Minus, doch ein Blick nach Asien zeigt Resilienz. Die Indizes in Japan, Hongkong und Taiwan notieren sogar im Plus.
Besonders Halbleiterwerte wie TSMC und SK Hynix sind die Stabilisatoren.
Die wirtschaftlichen Notwendigkeiten sollten beide Seiten letztlich doch an den Verhandlungstisch in Pakistan zwingen. Gleichwohl: Der DAX startet heute in der Frühbörse rd. 350 Punkte bzw. 1,4 % schwächer in den Tag.
Besonders Halbleiterwerte wie TSMC und SK Hynix sind die Stabilisatoren.
Die wirtschaftlichen Notwendigkeiten sollten beide Seiten letztlich doch an den Verhandlungstisch in Pakistan zwingen. Gleichwohl: Der DAX startet heute in der Frühbörse rd. 350 Punkte bzw. 1,4 % schwächer in den Tag.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe