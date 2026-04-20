EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: pferdewetten.de AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die pferdewetten.de AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: http://www.pferdewetten.ag/investor-relations/finanzberichte/
20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|pferdewetten.de AG
|Kaistr. 4
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2310788 20.04.2026 CET/CEST
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