The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.04.2026
ISIN Name
DE000HEL0NB3 LB.HESS.THR.CARRARA10H/25
US025816DT39 AMER.EXPRESS 24/27 FLR
US06051GHT94 BANK AMERI. 19/27 FLR
XS2200175839 LOGICOR FIN. 20/26 MTN
CH0419041097 BQE GENEVE 19/26
XS1806400708 METINVEST 18/26 REGS
US742718FP97 PROCTER+GAMB 21/26
DE000HLB22U7 LB.HESS.THR.CARRARA04C/21
USG91139AF57 TSMC GLOBAL 21/26 REGS
XS2333239692 BK CYP.HLDGS 21/31 FLRMTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.04.2026
ISIN Name
DE000HEL0NB3 LB.HESS.THR.CARRARA10H/25
US025816DT39 AMER.EXPRESS 24/27 FLR
US06051GHT94 BANK AMERI. 19/27 FLR
XS2200175839 LOGICOR FIN. 20/26 MTN
CH0419041097 BQE GENEVE 19/26
XS1806400708 METINVEST 18/26 REGS
US742718FP97 PROCTER+GAMB 21/26
DE000HLB22U7 LB.HESS.THR.CARRARA04C/21
USG91139AF57 TSMC GLOBAL 21/26 REGS
XS2333239692 BK CYP.HLDGS 21/31 FLRMTN
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