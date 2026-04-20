Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um das Vertrauen junger Menschen in KI, Sauerstoff auf dem Mond, ETFs in Krisenzeiten, die Zukunft der Software-Branche und die Automatisierung von Routineaufgaben. Deutsche stehen KI mehrheitlich skeptisch gegenüber. Laut dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend glauben nur 38 Prozent, dass die Technologie unser Leben in den nächsten fünf Jahren verbessern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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