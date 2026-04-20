Die Handelsstatistiken für März sind bemerkenswert. An der Eurex wurde so viel gehandelt wie noch nie, der Kassamarkt verzeichnete außergewöhnlich hohe Umsätze. Die Quartalsergebnisse können kommen. In zwei Wochen legt die Deutsche Börse ihre Quartalszahlen für das erste Quartal 2026 vor. Die am Montag (13.4.) veröffentlichten Handelsstatistiken für März dürften Analysten noch einmal Anlass geben, ihre Schätzungen nachzuschärfen. Denn die Daten sind in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. An der Eurex wurden im März 322 Mio. Kontrakte gehandelt. Üblich sind im Schnitt rund 180 Mio. Kontrakte pro Monat; vor Jahresfrist wurden 248 Mio. verzeichnet, rund 23% weniger als in diesem März. Das Unternehmen bestätigte auf Nachfrage, dass März 2026 ein historischer Rekord ist, der selbst die Corona-Verwerfungen des März 2020 übertrifft. Das damalige Volumen wurde um knapp 9% übertroffen. Geopolitik als Treiber Der Auslöser ist bekannt: Der Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormus haben den Ölpreis nachhaltig über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel getrieben. Das zwingt institutionelle Anleger dazu, Zins- und Energierisiken massiv neu abzusichern. ...

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