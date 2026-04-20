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AlUla Development Company beginnt mit dem Bau von NUMAJ und läutet damit eine neue Phase der Entwicklung von AlUla ein



20.04.2026 / 08:15 CET/CEST

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Der erste Spatenstich wurde in Anwesenheit zahlreicher hochrangiger Beamter vollzogen und markiert den Übergang der AlUla Development Company in die Ausführungsphase und die Verwirklichung der Vision von AlUla durch greifbare Entwicklungen, die den höchsten globalen Standards entsprechen. ALULA, Saudi-Arabien, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Die AlUla Development Company (UDC), ein Unternehmen des Public Investment Fund (PIF), gab heute den Baubeginn von NUMAJ, Autograph Collection bekannt, was einen wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung der Entwicklungspipeline und der fortgesetzten Transformation von AlUla darstellt. Der Meilenstein wurde während eines Besuchs vor Ort markiert, an dem John Pagano, Geschäftsführer von UDC , und Abeer AlAkel, Chief Executive Officer der Royal Commission for AlUla (RCU), sowie weitere Vertreter der Führungsebene teilnahmen. John Pagano, geschäftsführender Direktor von UDC, sagte: "NUMAJ ist ein klarer Schritt nach vorn in unserer Umsetzungsagenda. Während wir mit dem Bau beginnen, konzentrieren wir uns darauf, qualitativ hochwertige, investitionsbereite Entwicklungen durchzuführen, die die Positionierung von AlUla stärken und gleichzeitig unverwechselbare Gastfreundschaftserlebnisse schaffen, die seine langfristige Attraktivität als globales Reiseziel und lebendige Gemeinde erhöhen." Der Baubeginn signalisiert den Übergang von NUMAJ vom Konzept zur Ausführung und unterstreicht damit die Rolle von UDC als Entwicklungs- und Investitionsmotor, der den Masterplan von AlUla in enger Zusammenarbeit mit RCU in greifbare, erstklassige Anlagen umsetzt. NUMAJ, ein Hotel mit 250 Zimmern, das voraussichtlich 2027 eröffnet wird, wird von der AlUla Development Company entwickelt und von Marriott International unter der Marke Autograph Collection Hotels betrieben. Das von GioForma, den Architekten des berühmten Maraya, entworfene Projekt lässt sich von den natürlichen Landschaften, dem kulturellen Erbe und der himmlischen Geschichte von AlUla inspirieren. Der Name "NUMAJ" leitet sich von dem Sternsystem Nu Ursae Majoris ab, das historisch mit AlUla als Orientierungshilfe für antike Reisende in Verbindung gebracht wird. Diese Geschichte spiegelt sich in einem Designkonzept wider, das auf Entdeckungen, Licht und einer tiefen Verbundenheit mit dem Land beruht. Das Projekt wird ein individuelles Gastfreundschaftserlebnis bieten, das ein raffiniertes Resortleben mit eindringlichen Kultur- und Lifestyle-Elementen verbindet. Die Gäste erleben durchdacht gestaltete Räume, die die Identität des AlUla widerspiegeln, sowie eine Reihe von Annehmlichkeiten wie fünf Restaurants, Wellness-Einrichtungen und integrierte Geschäfts- und Freizeitangebote. NUMAJ ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und strebt eine LEED-Gold-Zertifizierung an. Dazu gehören umweltfreundliche Praktiken wie die Wiederverwendung von Grauwasser für die Bewässerung, Materialien aus lokaler Produktion, UV-beständige Verglasung, wassersparende Landschaftsgestaltung und energiebewusste Beleuchtung, die mit der AlUla-Richtlinie für den dunklen Himmel übereinstimmt. NUMAJ ist Teil des wachsenden Portfolios von UDC, das AlUla zu einem globalen Reise-, Wohn- und Investitionsziel macht. Mit ihren Projekten trägt die UDC zur Vision 2030 Saudi-Arabiens bei, indem sie einen nachhaltigen Tourismus ermöglicht, Investitionsmöglichkeiten erschließt und die wirtschaftliche Diversifizierung unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter: UDC-Website: udc.sa

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LinkedIn ÜBER DIE ALULA ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT Die AlUla Development Company ist ein Unternehmen des öffentlichen Investitionsfonds, dessen Vision mit der Vision 2030 der saudischen Führung übereinstimmt. Sie wurde 2023 angekündigt, um die Entwicklung von AlUla zu fördern und gleichzeitig die natürliche Umwelt, das Erbe und die Kultur zu erhalten. Die AlUla Development Company wird in Zusammenarbeit mit der Königlichen Kommission für AlUla und Unternehmen des Privatsektors ein erstklassiges Portfolio von Immobilien, Wohn- und Gaststätteneinrichtungen entwickeln, um das Wachstum von Tourismus und Unterhaltung zu fördern. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2959223/AlUla_Development_Co_1.jpg

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