© Foto: Dall-EDie erneute Schließung der Straße von Hormus treibt die Ölpreise nach oben und verschärft die Sorgen um die globale Versorgung.Die Lage im Nahen Osten hat sich am Wochenende wieder zugespitzt und die Hoffnungen auf eine Entspannung zwischen den USA und Iran zunichtegemacht. Noch in der vergangenen Woche hatten Signale einer möglichen Annäherung die Finanzmärkte beflügelt und Aktienindizes auf Rekordstände getrieben. Nun dominiert erneut Unsicherheit. Im Zentrum der Eskalation steht die Straße von Hormus. Nachdem Iran die Meerenge am Freitag kurzfristig für geöffnet erklärt hatte, wurde sie kurz darauf erneut geschlossen. Militärischer Zwischenfall verschärft Konfliktlage Zusätzliche …Den vollständigen Artikel lesen
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