Auf dem Papier ist der Handyvertrag bombastisch gut, in der Wirklichkeit die Verbindung aber mies: Wer so eine Erfahrung macht, kann nun Tests für einen rechtssicheren Minderungsanspruch starten. Handynutzer können bei schlechtem Mobilfunknetz ab sofort ein Recht auf Preisminderung oder Sonderkündigung nutzen. Dafür sind Tests mit einer neuen App nötig, die ab dem 20. April heruntergeladen und genutzt werden kann, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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