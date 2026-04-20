Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Freitag, den 17.04.2026. Neben der Entwicklung beim Goldpreis betrachten wir auch den EUR/USD-Kurs und dessen Einfluss auf Gold und Silber im Euroraum. Zudem lohnt sich ein Blick auf Silber, die Gold-Silber-Ratio sowie den Kupferpreis, der für viele Bergbauunternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Goldpreis am 17.04.2026 von neuer Dynamik Der Goldpreis startete am Freitag bei 4.793,29 USD in den Handel. Zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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