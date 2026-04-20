BÖRSE AKTUELL: Ölpreise steigen nach neuen Spannungen im Nahen Osten (20.04.2026)

Die Ölpreise starten fester in den Handel, nachdem Iran erneut Einschränkungen in der Straße von Hormus verhängt hat. Damit wurde die teilweise Öffnung der vergangenen Woche wieder zurückgenommen und neue Sorgen um die globale Versorgung ausgelöst.

Im weiteren Verlauf gaben die Preise leicht nach, da Marktteilnehmer zunehmend die Möglichkeit neuer Verhandlungen einpreisen. Aktuell wird die Situation eher als kontrollierte Störung denn als vollständige Blockade der wichtigen Handelsroute bewertet.

Das bestehende Waffenstillstandsabkommen steht kurz vor dem Auslaufen und gilt als zunehmend fragil. Iran signalisiert nur begrenztes Vertrauen in bevorstehende Gespräche, während einige Berichte sogar eine mögliche Nichtteilnahme andeuten. Parallel dazu werden US-Verhandler in Islamabad erwartet. Trotz steigender Spannungen gehen die Märkte weiterhin davon aus, dass beide Seiten langfristig an einer Einigung interessiert sind.

Zusätzliche Markt News kamen aus dem Golf von Oman: Die US-Marine beschlagnahmte ein unter iranischer Flagge fahrendes Frachtschiff, nachdem dieses nicht auf Warnungen reagiert hatte. Iran bezeichnete den Vorfall als "bewaffnete Piraterie" und drohte mit Gegenmaßnahmen....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.