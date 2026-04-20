Ahlener Unternehmen entwickelt 5in1 Shots weiter

Ein natürliches und gesundes Erscheinungsbild gilt als das Schönheitsideal Nummer eins. Grundlage dafür sind eine ausgewogene Ernährung und eine bedarfsgerechte Versorgung mit essenziellen Nährstoffen. Doch nicht immer kann der Körper alle wichtigen Nährstoffe selbst ausreichend produzieren oder aufnehmen. Genau hier setzt LR Health Beauty mit dem LR 5in1 Beauty Elixir und dem LR 5in1 Men's Shot an. Beide Produkte wurden jetzt in Rezeptur und Design weiterentwickelt.

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LR 5in1 Beauty Elixir and LR 5in1 Men's Shot

Mit dieser Optimierung bringt der Ahlener Hersteller für Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte eine neue Generation im "Beauty-Food"-Segment auf den Markt und setzt neue Maßstäbe für eine zeitgemäße Nährstoffversorgung seiner Kunden und Vertriebspartner.

Optimale Nährstoffversorgung durch innovativen Doppel-Komplex

Im Mittelpunkt der weiterentwickelten Rezepturen steht eine Kombination ausgewählter Inhaltsstoffe, die gezielt darauf abgestimmt ist, verschiedene Bedürfnisse des Körpers effektiv zu unterstützen. Gleichzeitig wurden die Anteile für den Körper besonders relevanter Nährstoffe systematisch erhöht, um ein noch höheres Wirkpotenzial zu erreichen. Dadurch wird der Körper auch deutlich im Umgang mit täglichen Belastungen und Umwelteinflüssen unterstützt. Da die Belastungen des Körpers immer weiter steigen, ist der präventive Schutz umso wichtiger. Hier setzt LR an und deckt mit dem LR 5in1 Beauty Elixir und dem LR 5in1 Men's Shot den täglichen Nährstoffbedarf eines Menschen mit einer Ampulle pro Tag ab.

Die Grundlage bildet die Verbindung aus Aktiv- und Präventiv-Komplex: Der Aktiv-Komplex setzt auf wissenschaftlich fundierte Inhaltsstoffe wie Kollagen, und Hyaluronsäure sowie eine hoch dosierte Vitamin- und Mineralstoffkombination, die gezielt aktuelle Bedürfnisse des Körpers adressiert. Ergänzt wird dieser Ansatz durch den Präventiv-Komplex, der mit ausgewählten Pflanzenextrakten die natürlichen Prozesse des Körpers unterstützt und langfristig zum Wohlbefinden beiträgt verfeinert mit Aloe Vera, Blutorange und Ginseng.

Damit vereinen die 5in1 Shots moderne wissenschaftliche Erkenntnisse mit der Kraft ausgewählter Naturstoffe und verbinden gezielte Unterstützung im Alltag mit nachhaltiger Vorsorge von innen heraus. Die 5in1 Shots decken damit gleich fünf Bedürfnisse von Mann und Frau ab:

Das LR 5in1 Beauty Elixir sorgt für jugendliches Aussehen und ein gesundes Hautbild, stärkt das Bindegewebe und sorgt für kraftvolles Haar und starke Nägel bei der weiblichen Zielgruppe.

Der LR 5in1 Men's Shot unterstützt den Testosteronspiegel des Mannes und sorgt für gepflegte Haut, kraftvolles Haar, mehr Energie und definierte Muskeln.

Relaunch spiegelt LR Philosophie wider: Menschen mehr Lebensqualität ermöglichen

Für ganzheitliches Wohlbefinden und ein selbstbewusstes Auftreten sind Ernährung und Lebensstil entscheidend doch nicht jeder findet die Zeit, seine Nährstoffversorgung optimal zu planen. Mit den neuen Rezepturen der 5in1 Shots unterstützt LR seine Kunden und Vertriebspartner auf einfache Art und Weise dabei, mehr Lebensqualität in ihren Alltag zu bringen.

Die Produkte zahlen damit konsequent auf die LR Philosophie "More quality for your life" ein: Sie helfen Menschen dabei, ihre Gesundheit aktiv zu unterstützen und langfristig vital und leistungsfähig zu bleiben wichtige Voraussetzungen für ein Leben mit mehr Wohlbefinden in jedem Alter. Für CEO Jörg Körfer ist klar: "Unser innovatives 5in1-Konzept haben wir auf die nächste Stufe gehoben. Die 5in1 Shots bilden die Schnittstelle zwischen unserem Health- und Beauty-Segment und verdeutlichen, wie eng innere Gesundheit und äußere Ausstrahlung miteinander verbunden sind."

LR stellt mit der 5in1-Weiterentwicklung seine Kompetenz im Health- Beauty-Bereich erneut unter Beweis. Seit mehr als 40 Jahren setzt das Unternehmen in Sachen Produktentwicklung auf die Kombination aus der Kraft der Natur und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Nachhaltiges Verpackungsdesign: Die 5in1 Shots sind echte Hingucker

Auch optisch überzeugen die weiterentwickelten Produkte: Das elegante Design in Verbindung mit dem durchdachten Nachhaltigkeitskonzept unterstreicht, dass Schönheit nicht nur sichtbar, sondern auch verantwortungsvoll sein kann. So setzt LR bei den 5in1 Verpackungen auf den Einsatz von Trinkampullen aus recyceltem PET und Materialien aus FSC-zertifizierten Quellen.

Große Begeisterung für die neuen Produkte bei internationalen Vertriebsveranstaltungen

Die 5in1 Shots gehören zu den beliebtesten Produkten im LR Portfolio. Am vergangenen Wochenende stellte das Unternehmen die optimierten Varianten auf seinen internationalen Vertriebsveranstaltungen vor. Die Neuheiten stießen auf durchweg positive Resonanz. "Wir sind

äußerst zufrieden mit dem Relaunch. Mit den neuen 5in1 Shots setzen wir sowohl geschmacklich als auch in puncto Design neue Maßstäbe. Das spiegelt sich auch im Feedback unserer Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner wider: Sie sind begeistert", zieht Körfer nach der Veranstaltung in Düsseldorf, ein positives Fazit.

Produktion "Made in Germany" und bald auch "Made in Ahlen"

Seit der Produkteinführung des LR Beauty Elixirs im Jahr 2019 werden die 5in1 Shots in Deutschland gefertigt, um das hohe Qualitätsversprechen von LR zu gewährleisten. In diesem Jahr investiert LR konsequent weiter in die Zukunft: Künftig erfolgt die Herstellung der 5in1-Produkte ausschließlich am Unternehmenshauptsitz in Ahlen. LR bereitet derzeit das Insourcing vor. Damit bekennt sich das Unternehmen nicht nur zum Standort Ahlen, sondern setzt erneut ein Zeichen für Qualität "Made in Germany".

LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

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