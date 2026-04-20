The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungsindustrie, gab heute die weltweite Einführung von LYCRA ANTISTATIC-Faser für Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung auf der Techtextil in Frankfurt bekannt, einer der europaweit führenden internationalen Messen für technische Textilien, die vom 21. bis zum24. April 2026 stattfindet.

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The LYCRA Company introduces LYCRA ANTISTATIC fiber at Techtextil, April 21-24. Designed to meet the growing demand for workwear and PPE that combine stretch comfort and anti-static performance, this innovative fiber is engineered with proprietary additives integrated directly into the fiber structure.

LYCRA ANTISTATIC wird mit proprietären Additiven hergestellt, die direkt in die Faserstruktur integriert werden, und soll den wachsenden Bedarf an antistatischen Eigenschaften decken, ohne die Bequemlichkeit zu beeinträchtigen. Dadurch werden die Dehnbarkeit und das Rückstellvermögen, für die die Marke LYCRA bekannt ist, durch antistatische Eigenschaften ergänzt.

Statische Elektrizität kann in vielen industriellen Umgebungen von der Petrochemie und Elektronik über Pharmazie und Medizin bis hin zu Luft- und Raumfahrt eine ernste Herausforderung darstellen. Dazu gehören das Risiko einer elektrostatischen Entladung, mangelnder Tragekomfort und Staubanziehung. Antistatische Textilien helfen dabei, die statische Aufladung abzuleiten, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Entladung gesenkt und die Einhaltung von Branchenstandards unterstützt wird. Bei Integration in geeignete Textiliensysteme können Gewebe mit LYCRA ANTISTATIC-Faser in Abhängigkeit von Gewebekonstruktion und -tests die Qualifizierung entsprechend anerkannten Antistatik-Normen wie EN 1149 und IEC 61340 fördern.

"Arbeitskleidung und Schutzausrüstung müssen jeden Tag unter anspruchsvollen Bedingungen eine zuverlässige Leistung erbringen", sagte Marc Souto, Gebietsverkaufsleiter für West- und Südeuropa bei The LYCRA Company. "Indem wir antistatische Funktionen mit dem Komfort, der Passform und der Bewegungsfreiheit der LYCRA-Faser kombinieren, kreieren wir Textilien, die Arbeiter gerne Tag für Tag tragen."

LYCRA ANTISTATIC-Faser ist als eingearbeitete Elastanlösung für Strickgewebe konzipiert, sodass Spinnereien und Hersteller antistatische Eigenschaften integrieren können, ohne etablierte Verarbeitungsmethoden zu stören. Sie ist mit mehreren Decitex-Werten für unterschiedlichste Gewebekonstruktionen und Textilarten erhältlich, darunter Basisschichten, Oberteile, Unterteile, Schutzanzüge, Jacken und Westen.

Auf der Techtextil wird The LYCRA Company Fasern vorstellen, die für Tragekomfort sorgen, darunter Lösungen, die Teil des FIBERS THATWORK-Portfolios des Unternehmens sind:

LYCRA T400 -Faser hält industrielle Waschverfahren aus und bietet langanhaltende Dehnbarkeit und Rückstellvermögen über die gesamte Lebensdauer der Kleidung

hält industrielle Waschverfahren aus und bietet langanhaltende Dehnbarkeit und Rückstellvermögen über die gesamte Lebensdauer der Kleidung COOLMAX EcoMade-Faser besteht aus 100 Prozent recyceltem Polyester und hilft dabei, Arbeiter kühl und trocken zu halten

besteht aus 100 Prozent recyceltem Polyester und hilft dabei, Arbeiter kühl und trocken zu halten THERMOLITE-Fasern und -Isolierungen bieten leichte Wärme

Weitere haltbare und nachhaltige Innovationen für Arbeitsleidung finden Sie auf der Techtextil, Halle 9.0, Stand B70, oder auf dieser Website.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümerin der führenden Verbrauchermarken: LYCRA LYCRA HyFit LYCRA T400 COOLMAX THERMOLITE ELASPAN SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist weltweit für seine nachhaltigen Produkte, sein technisches Know-how und seine Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

LYCRA LYCRA T400 COOLMAX und THERMOLITE sind Marken der The LYCRA Company.

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Izaskun Hernanz

Izaskun.Hernanz@lycra.com