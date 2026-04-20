ILOS Projects ("ILOS"), ein paneuropäischer, unabhängiger Stromerzeuger (IPP), der von BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts) unterstützt wird, gab heute die erfolgreiche Aufstockung seiner strukturierten Kreditfazilität mit EIG, einem führenden institutionellen Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren, und La Caisse, einer globalen Investmentgruppe, auf insgesamt 450 Millionen Euro bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260420621281/de/

ILOS Solarpark, Quelle: ILOS

Die erhöhte Zusage baut auf der Bereitstellung der ursprünglichen Tranche in Höhe von 250 Millionen Euro durch EIG auf und spiegelt die anhaltende Unterstützung der Investoren für die Plattform, die Portfolioqualität und die Umsetzungsfähigkeiten von ILOS wider. Die erweiterte Fazilität wird die Pläne von ILOS unterstützen, bis 2028 mehr als 2 GW an Solar- und Batteriespeicherkapazität in ganz Europa zu entwickeln und zu betreiben.

Die Fazilität soll flexibles Kapital für Baukapital und den Erwerb baureifer Anlagen bereitstellen und ILOS voraussichtlich in die Lage versetzen, sein Wachstum als paneuropäischer IPP voranzutreiben. ILOS wird sich weiterhin auf Kernmärkte wie Irland, das Vereinigte Königreich, Italien und Deutschland konzentrieren.

"ILOS hat seit seiner Gründung ein bedeutendes Wachstum verzeichnet, und diese Aufstockung der Fazilität ist ein Beweis für die Stärke unserer Plattform und unserer Strategie", sagte Sascha Klos, Chief Commercial Officer bei ILOS. "Wir sind stolz darauf, unsere Beziehung zu EIG auszubauen und gleichzeitig La Caisse als neuen Partner willkommen zu heißen, während wir unser Portfolio weiter ausbauen und unsere Position als führender Europäischer IPP."

"ILOS hat eine Plattform aufgebaut, deren klarer Fokus auf einer disziplinierten Entwicklung und Umsetzung in den wichtigsten europäischen Strommärkten liegt", sagte Rob Johnson, Geschäftsführer von EIG und Präsident sowie CIO von EIG Credit Management. "Die Aufstockung dieser Fazilität spiegelt die Fortschritte wider, die das Team bei der Kapitalbereitstellung im Rahmen der ersten Tranche erzielt hat, sowie unser anhaltendes Vertrauen in die Strategie, die Vermögensbasis und das Managementteam von ILOS. Diese Investition steht im Einklang mit dem Ansatz von EIG, skalierbare Plattformen für erneuerbare Energien zu unterstützen, die unserer Ansicht nach gut positioniert sind, um den wachsenden Bedarf Europas an zuverlässiger Strominfrastruktur zu decken."

"Diese Transaktion spiegelt unser Vertrauen in die Qualität der ILOS-Plattform wider und steht im Einklang mit unserem Fokus auf hochwertige Anlagen für erneuerbare Energien in ganz Europa", fügte Jérôme Marquis, Managing Director und Head of Private Credit bei La Caisse, hinzu. "Indem wir den Ausbau der Solarkapazitäten angesichts steigender Energienachfrage unterstützen, lenken wir Kapital in unverzichtbare Infrastruktur gemeinsam mit Partnern, die eine starke Erfolgsbilanz vorweisen können."

A&O Shearman fungierte als Rechtsberater und Akereos Capital als strukturierer und exklusiver Kreditberater für ILOS, während Milbank als Rechtsberater für EIG und La Caisse tätig war.

Über ILOS

ILOS ist ein aufstrebender unabhängiger Stromerzeuger (IPP), der sich der Beschleunigung des Übergangs zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem durch die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Photovoltaikprojekten in ganz Europa verschrieben hat. Als strategische Plattform von BNP Paribas Asset Management Alts, einem weltweit führenden Anbieter alternativer Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von 300 Milliarden Euro und Europas führendem Verwalter alternativer Anlagen mit einer starken Erfolgsbilanz bei Infrastrukturinvestitionen sowie 60-prozentigem Mehrheitsaktionär von ILOS, profitiert das Unternehmen von langfristigem Kapital, fundierter Branchenexpertise und einem disziplinierten Investitionsansatz.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren mit einem verwalteten Vermögen von 25,4 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2025. EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In seiner 43-jährigen Geschichte hat EIG über 53,4 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert, verteilt auf 425 Projekte oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

Über La Caisse

Bei La Caisse, ehemals CDPQ, investieren wir seit 60 Jahren mit einem doppeltes Mandat: optimale langfristige Renditen für unsere 48 Einleger zu erzielen, die über 6 Millionen Quebecer repräsentieren, und zur wirtschaftlichen Entwicklung von Québec beizutragen.

Als globale Investmentgruppe sind wir an den wichtigsten Finanzmärkten sowie in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und Privatkredite tätig. Zum 31. Dezember 2025 belief sich das Nettovermögen von La Caisse auf insgesamt 517 Milliarden CAD. Weitere Informationen finden Sie unter lacaisse.com oder auf unseren LinkedIn- und Instagram-Seiten.

La Caisse ist eine eingetragene Marke der Caisse de dépôt et placement du Québec, die in Kanada und anderen Ländern geschützt ist und deren Nutzung für ihre Tochtergesellschaften lizenziert ist.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260420621281/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Für EIG:

FGS Global

Kelly Kimberly Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG@fgsglobal.com



Für ILOS:

Thao Vo

vo@ilos-energy.com



Für La Caisse:

Conrad Harrington

+ 1 514 847-5493

medias@lacaisse.com