Die Aktie von Lululemon Athletica hat nach der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen wieder verstärkt Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Während sich einige operative Schwächen zeigen, könnten sinkende Erwartungen und erste Stabilisierungstendenzen dem Papier des kanadischen Sportartikelherstellers neue Chancen eröffnen. Wir verraten, weshalb wir den Wert mittlerweile für kaufenswert halten. Solide Quartalszahlen trotz verlangsamtem Umsatzwachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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