© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Bei der Aktie von Fahrzeughersteller Mercedes-Benz ist es zu einem technischen Verkaufssignal gekommen. Was das für Anlegerinnen und Anleger jetzt bedeutet. Mercedes-Benz-Aktie mit Verkaufssignal: Was tun? Für Anlegerinnen und Anleger des Fahrzeugherstellers Mercedes-Benz ist das Börsenjahr 2026 angesichts einer Performance von -12,3 Prozent bislang nicht zufriedenstellend verlaufen. Zwar schütteten die Stuttgarter in der vergangenen Woche eine Bardividende in Höhe von 3,50 Euro je Aktie aus, was die Gesamtrendite etwas verbessert. Doch der Dividendenabschlag nach der Hauptversammlung am vergangenen Donnerstag hat eine aus charttechnischer Perspektive unerwünschte Nebenwirkung. In der Aktie …Den vollständigen Artikel lesen
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